Abschiedstour

Mit einer fulminanten „Best-Of-Show“ wird sich Queen Esther Marrow, der Superstar der internationalen Gospelszene, wie von der New York Times gekürt, gemeinsam mit den legendären The Harlem Gospel Singers und der grandios besetzten Band von ihren Fans in Europa verabschieden. Mit Stimmgewalt und jenem unverkennbar originären Groove aus R&B, Funk und Soul wird Queen Esther Marrow‘s The Harlem Gospel Singers Show auf Abschieds-Tour gehen und ein letztes Mal das Publikum in Europa beflügeln, mitreißen und begeistern. „Best-Of“ – Das Motto ist Programm für diese letzte Spielsaison, zu sehen am: 19. & 20. Januar: Dortmund, Konzerthaus und 21. Januar: Essen, Colosseum Theater.