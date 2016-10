| Düsseldorf - Tonhalle

Al Jarreau als Ellington 2.0

Al Jarreau ist zurück. Jörg Achim Keller, der Leiter der Bigband, hatte ihm vorgeschlagen, das Duke Ellington Songbook zu vertonen. „Jörgs Arbeit hat mir eine ganz neue, irgendwie frische Art der Annäherung an diese Musik erlaubt. Die Arrangements schaffen einen Mix aus Jarreau und den Qualitäten der NDR Bigband, herausgekommen ist dabei etwas tatsächlich Brandneues“, berichtet Al Jarreau. Ellington 2.0, könnte man sagen. Zu hören am 7. November in der Tonhalle.