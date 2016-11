| Kinostart: 17. November 2016

Amerikanisches Idyll

Der Schotte Ewan McGregor bestreitet sein Regiedebüt nach Philip Roths höchst prämiertem Roman und spielt dabei eindrucksvoll die Hauptrolle. Schul-Footballer Swede Levov hat die Schönheitskönigin Dawn geheiratet; er führt die Fabrik seines Vaters fort, sie züchtet Kühe und die mittlerweile halbwüchsige Tochter Merry findet das alles Mist und beginnt sich politisch zu radikalisieren. Als eine Bombe im Ort zündet, bleibt Merry verschwunden. Ein ziemlich heftiges Familiendrama, angesiedelt in den Studentenunruhen Ende der 60er Jahre. Nach ein paar maskentechnischen Kloppern gewinnt der Film enorm an Dichte und Intensität. Jennifer Connelly (Dawn), Dakota Fanning (Merry) und Valorie Curry (als Terror-Studentin) spielen Oscar-würdig auf. you+me verlost 3x2 Kinofreikarten. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.996 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.