| Düsseldorf - Galerie Geuer + Geuer Art

Are you ready for Erró?

Geuer & Geuer Art präsentieren ab 27. August ausgewählte Werke des isländischen Pop-Art-Künstlers

Das Fußball-EM-Team von Island hat die Welt beeindruckt und seit der Karriere von Björk wissen wir, dass uns die Insel der Elfen und Trolle auch außergewöhnlich kreative & phantasievolle Künstler schenkt – so wie den heute 84-jährigen internationalen Kunststar Erró. Nach der erfolgreichen Ausstellung mit Julian Schnabel lädt Geuer & Geuer Art am 27. August zur Vernissage und präsentiert in den Galerieräumen an der Heinrich-Heine-Allee 19 in Düsseldorf ab 18.30 Uhr ausgewählte Gemälde, Grafiken und Collagen des isländischen Pop-Art-Künstlers. In seinen Bildern, die als Collage zwischen Pop- Art und Surrealismus changieren, setzt sich der seit 1958 in Paris lebende Maler mit gesellschaftlichen Themen wie Politik und Krieg, Sexualität und Körperkult sowie dem Verhältnis zwischen Wissenschaft, Medien und Kunst kritisch auseinander. Das Ergebnis sind opulente Bildwerke mit einer unverwechselbaren, künstlerischen Hand- schrift, die Pop und Barock vereint. Die Düsseldorfer Überblicksausstellung ‚Erró – Werke von 1958 bis heute‘ umfasst sowohl frühe Arbeiten aus den 50er Jahren als auch aktuelle Werke des Künstlers, der als einer der Urväter der Street-Art gilt. Seine Arbeiten begeistern heute nicht nur Kunstliebhaber sondern auch Manga- & Marvelfans – offenbart sich doch in Errós opulentem, unverwechselbarem Werk eine beeindruckende Fülle an humorvollen Anspielungen und plakativen Comic-Zitaten, die in ihrer Kombination auch als Gesellschaftskritik zu verstehen sind.

Die in Paris lebende Kunsthistorikerin Jeanette Zwingenberger schreibt: „Unsere Materialfülle der Bild- & Wahrnehmungsräume katalogisiert Erró in Listen. Superwomen, Monsterwesen, Diktatoren, Astronauten, Heiligenfiguren etc. Er additionniert Menschen, Tiere, Maschinen und Objekte der Kon- sumwelt in einer ‚niemals abschließbaren‘ Spielart des Aneinanderreihens, Sammelns, Anhäufens und Gegenüberstellens, die im Sinne von Umberto Eco ins Unendliche wächst. Dabei schafft er Ordnung im Weltchaos. . . In dieser Auseinandersetzung mit der Weltgeschichte legt er die wiederholenden Gewaltstrukturen als Konstanten unserer Gesellschaft bloß: Der ewige Kampf zwischen guten und bösen, natürlichen und übernatürlichen Kräften ist der Bildstoff seiner Historienmalerei.“ Gezeigt werden über 40 Gemälde, Grafiken und Collagen, darunter auch die neue 120 x 120 cm große Grafikedition ‚Are you ready‘ aus dem Jahr 2016, die Erró exklusiv mit Geuer & Geuer Art verlegt. Die streng limitierte und handsignierte Grafik erscheint in einer Auflage von nur 60 Exemplaren und wird am Abend der Eröffnung zu einem Vor- zugspreis angeboten. Galerist Dirk Geuer betont: „Wir freuen uns, Arbeiten von Erró erstmals in Düsseldorf zu zeigen und dem Publikum seine humorvollen, tiefsinnigen, aber auch provokativen Bildcollagen vorzustellen – und besonders auf den Künstler selbst.“ Erró, der 1932 als Gudmundur Gudmundson in Olafsvik geboren wurde, gilt als einer der großen Einzelgänger der Gegenwartskunst. Er studierte an der Kunstakademie in Reykjavík und in Oslo und ging anschließend nach Florenz, wo er sich u.a. mit Mosaikkunst beschäftigte. Im Jahr 1958 zog er nach Paris um, wo er seitdem lebt und arbeitet. Für seine besonderen Leistungen wurde Erró 2010 mit dem französischen Verdienstorden Légion d’honneur geehrt. Dirk Geuer, Geschäftsführer der Geuer & Geuer Art GmbH, ist seit 1989 als Kurator, Galerist, Ausstellungsmacher und Verleger von Exklusiv-Editionen im In- und Ausland tätig und bereits in der dritten Generation auf dem Kunstmarkt aktiv. Als Kunstverleger und Herausgeber hochwertiger, limitierter und von Hand signierter Skulpturen und Grafikeditionen arbeitete Dirk Geuer schon mit namhaften Künstlern wie Christo, Mel Ramos, Tony Cragg, Jörg Immendorff, Julian Schnabel oder Günther Uecker zusammen und pflegt während all seiner Projekte stets den direkten Kontakt zum Künstler. Neben zahlreichen renommierten Museen, Ga- lerien und kulturellen Einrichtungen weltweit kooperiert Dirk Geuer auch mit bedeutenden Medi- enpartnern in Deutschland. Die Vernissage mit Erró ist am Samstag, 27. August um18.30 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 9. Oktober 2016 zu sehen. Öffnungszeiten: Di – Fr: 11 – 18 uhr, Sa: 11 – 15 uhr sowie nach Vereinbarung. Weitere Infos: www.geuer-geuer-art.de. Geuer & Geuer art Gmbh, Galerie, Kunstpro- jekte & Grafikverlag, Heinrich-Heine-Allee 19, 40213 Düsseldorf, Tel.: 0211/17804766.