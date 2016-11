| Kinostart: 24. November 2016

Arrival

Eines Morgens sind sie plötzlich da: Zwölf Fluggeräte außerirdischen Ursprungs parken an scheinbar willkürlich ausgewählten Orten auf der Erde. In den USA zieht das Militär die Sprachforscherin Louise (Amy Adams) und den Mathematiker Ian (Jeremy Renner) als wissenschaftliche Berater ins Vertrauen. In mühsamen Kleinschritten findet erste Kommunikation mit den Aliens statt, an anderen Landepunkten droht hingegen Krieg. Die Zeit wird knapp. Science Fiction für denkende Leute, das ist der reichlich großkotzige Ansatz des neuen Films von Denis Villeneuve („Prisoners", „Sicario"), der zwar ein hoch interessantester Regisseur ist, sich hier aber an einer zähen und ziemlich bemüht originellen Story abarbeitet; der Zuschauer übrigens auch.