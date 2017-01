Assassin’s Creed

Sie arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Was es genau mit den Assasinen auf sich hat, erfährt Callum Lynch einen Tag nach seiner Hinrichtung, als er in einer geheimen Klinik aufwacht, wo man ihm erklärt, dass er auf genetischem Wege ins Spanien des frühen 17. Jahrhunderts reisen wird, wo sein Vorfahr Aguilar gegen die Ränke des Templerordens und die Häscher der Inquisition kämpft. Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons und Brendan Gleeson spielen in einem aufwändigen Degenspektakel mit HighTech-Mantel unter der Regie von Justin Kurzel, der wenig bis nichts aus den Fehlern seines „Macbeth“-Films gelernt hat. Ubisofts Game-Vorlage von 2007 kommt etwas blutleer daher, wenn man ohne Tastatur zum Mitmischen nur zuschauen muss.