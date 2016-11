| Köln - Live Music Hall

Atmosphärische Elektronikmusik

Nach ausverkauften Shows in den USA werden Above & Beyond nun auch die Fans in Deutschland nicht länger warten lassen. Jono Grant, Tony McGuinness und Paavo Siljamäki gehören zu den besten Trance/House-Produzenten und Remixer der internationalen Danceszene. Auf der aktuellen Tour präsentiert das Gespann die Titel aus dem aktuellen Werk 'Acoustic II. Das wunderbar atmosphärische Album mit akustischen Titeln ihrer Clubhits wurde mit Gastmusikern und Sängern eingespielt. Der Player ist ein klangvollendeter Genuss aus Balladen, Pop und jazzigen Akzenten mit Lounge-Charakter. Above & Beyond beglückt am 3. Dezember die Fans in der Kölner Live Music Hall.