| Ratingen - Medienzentrum

Auf den bewegten Spuren der Vergangenheit

Als Anne Gesthuysen vor vier Jahren ihr Romandebüt ‚Wir sind doch Schwestern‘ veröffentlichte, feierte die bekannte Journalistin und Moderatorin einen großen Erfolg. Das Werk belegte Platz Eins der Spiegel-Bestseller- Liste. In ihrem neuen Buch ‚Sei mir ein Vater‘ wird eine Familiengeschichte vom Niederrhein mit dem Leben einer französischen Malerin miteinander verflochten. Gerade noch konnte Lilie ein Bild vor dem Diebstahl retten, auf das es ein Einbrecher in ihrer Pariser Wohnung abgesehen hatte. Da entdeckt sie im Bilderrahmen einen seltsamen Brief. Weil sie ohnehin den schwer kranken Vater ihrer Freundin Hanna besuchen will, der Geheimnisse liebt, nimmt sie das Gemälde und das Schreiben mit nach Xanten. Ein zurate gezogener Restaurator macht weitere merkwürdige Entdeckungen. Hannas Vater will noch eine Reise unternehmen, um mehr über das Leben der Malerin zu erfahren. Und so begeben sich die drei auf Spurensuche bis nach Frankreich und auf die Antillen. Der Trip entwickelt sich zu einer berührenden Reise des Abschieds und vermittelt Einblicke in das Leben der Malerin. Anne Gesthuysen liest am 16. November im Ratinger Medienzentrum unter dem Titel „Sei mir ein Vater“ – Pariser Avantgarde trifft Niederrhein aus ihrer Neuerscheinung.