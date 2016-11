| Düsseldorf - Tonhalle

Ausnahmepianist Denis Matsuev

Seit seinem Gewinn des 1. Preises beim 11. Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau 1998 hat sich der russische Ausnahmepianist Denis Matsuev zu einer der führenden Klaviervirtuosen weltweit entwickelt. Im Dezember befindet sich der Pianist auf Deutschland- Tournee mit sieben Gastspielen, von denen eines am 12.12. in der Tonhalle stattfindet. Dargeboten werden an diesem Abend im ersten Teil: Tschaikowskys ‚Jahreszeiten‘ op. 37 und Ludwig van Beethovens ‚Sturm‘ – Sonate op. 31, Nr. 2. Im zweiten Teil zieht Matsuev in Igor Stravinskys Ballett-Musik zu ‚Petrouschka‘ mit gestochen scharfer motorischer Präzision und fieberhafter klanglicher Suggestionskraft alle Register seines famosen pianistischen Könnens. Trotz aller perkussiven Wucht, die dieses durch und durch tänzerische Werk versprüht, sieht Denis Matsuev auch eine innere romantische Seite in Stravinskys Seele und damit eine Verbindung zu den beiden anderen Erzromantikern.