| Monheim - Bürgerhaus Baumberg

Bülent Ceylan findet den Typ so geil

Berhane Berhane ist einer der vielversprechendsten Newcomer in der Comedy-Szene. Zweimal rockte er bei seinen Kurzauftritten als Gast von Bülent Ceylan die Mannheimer SAP-Arena. Bülent war begeistert: „Der Typ ist so geil!“ Jetzt geht Berhane Berhane, der schon mehrere Contests gewinnen konnte (u.a. auch den renomierten NDR Comedy Contest 2015) mit seinem ersten Soloprogramm ‚Helden sind immer unterwegs‘ auf Tour und gastiert dabei am 16. September auch im Bürgerhaus Baumberg. Als Berhane mit sechs Jahren nach Deutschland kam, hatte er praktisch nichts, nicht einmal einen Nachnamen. Den bekam er erst in Deutschland zusammen mit seinem Pass. Doch dann endete die Gastfreundschaft auch schon wieder und er musste in einer Stadt aufwachsen, die nur die ganz Harten überleben: Heidelberg. Aber seine Einbürgerung hat noch eine viel schrecklichere Nebenwirkung: seit er Deutscher ist, hat er Angst um ‚sein‘ neues Volk. Und die Besuche in den deutschen Discos bestätigen ihn: Ein Volk, das sich auf der Tanzfläche so dämlich anstellt, wird auf jeden Fall aussterben. Sehr empfehlenswert. Alle weiteren Infos unter www.marke-monheim.de oder 02173-276444. you+me verlost 3 x 2 Tickets. Wer gewinnen mö