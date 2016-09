| Kinostart: 22. September 2016

Bad Moms

Amy schmeißt den Haushalt, ihre beiden Kinder, hat einen Job und engagiert sich in der Schulpflegschaft. Klar, dass sie nicht alles pünktlich schafft. Klar, dass ihr eines Tages der Kragen platzt und sie auch mal an sich zu denken beginnt. Zwei neue Freundinnen unterstützen sie dabei nach Kräften. Mila Kunis, flankiert von Kristen Bell und Kathryn Hahn, gibt die schmucke Milf mit dem goldenen Herzen und der Physis eines Zehnkämpfers im Clinch mit Christina Applegate und Jada Pinkett Smith als Vertreterinnen des konservativen Frauenlagers. Das Autorenteam der Hangover-Trilogie erweist sich auch in seiner zweiten Regiearbeit als armselige Stümper, die meinen, vulgäre Witze wären schon lustig, wenn Frauen sie sagen. Das ist ein Irrtum.