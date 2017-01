| Kinostart: 12. Januar 2017

Ballerina

Das Mädchen Felicie büxt aus dem Waisenhaus in der Bretagne aus, um in Paris Balletttänzerin zu werden. Ihr Freund Victor kommt mit, weil er Erfinder werden will. In Paris trennen sich beider Wege vorübergehend. Felicie bekommt tatsächlich ihre Chance und trainiert wahnsinnig hart, aber sie hat eine unerbittliche Rivalin. Ein 3D-Animationsfilm, aufgezäumt als altmodisches Musical, angesiedelt in Paris 1888, mit dem französische Produzenten ein Eurospektakel für den US-Markt realisiert haben. Technisch ist das angesichts des knappen Budgets erstaunlich gut, es gibt gut erfundene Typen und schöne Szenen aus der Ballettschule. Die Songs dagegen sind ziemlich schlimm und die Zugeständnisse an den Geschmack von Ami-Teens ist sind es auch.