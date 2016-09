| Kinostart: 15. September

The Beatles: Eight Days A Week

„The Touring Years“ präzisiert der Beititel dieser Rockumentary, in der Blockbuster-Master Ron Howard (u.a. „Illuminati“) sich auch im dokumentarischen Fach als Guter erweist. Von den Anfängen im Hamburger Star Club bis zum letzten Großkonzert im Candlestick Park in San Francisco am 29. August 1966. Höhepunkt ist der Auftritt im New Yorker Shea Stadium vor mehr als 55.000 Zuschauern. Die Beatles Anthology ist nach wie vor das Maß der Dinge, aber hier geht es zuvorderst darum, wie die Fab Four ihre Kreativität und ihr Charisma bei Live-Auftritten ausspielten. Der Film spiegelt das kenntnisreich und präsentiert das Original-Bild- und Tonmaterial in sagenhafter neuer Abmischung. Beim Live-Sound Mitte der Sixties will das was heißen.