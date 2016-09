| Solingen - Theater- und Konzerthaus

Bei der Uraufführung ein Flop, jetzt absolut top

‚Niemand kann behaupten, dass La Bohème eine künstlerisch gelungene Oper sei. Die Musik ist oberflächlich. So wie diese Bohème keinen tiefen Eindruck beim Hörer hinterlässt, so wird sie auch keine bedeutende Spur in der Operngeschichte hinterlassen.‘ Dies war eine der schlechten Kritiken nach der Uraufführung von Puccinis Oper ‚La Bohème‘ vor ziemlich genau 120 Jahren. Und auch das Publikum war zunächst nicht angetan von dem Werk. Inzwischen gilt ‚La Bohème‘ für viele zu den größten Opern aller Zeiten. Am 6. & 7. Oktober können Sie sich bei den Aufführungen im Theater & Konzerthaus Solingen selbst ein Urteil bilden