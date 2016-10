| Essen - Lichtburg

Beth war früher sehr Hart

Beth Hart erinnert an Tina Turner, Amy Winehouse und Janis Joplin und klingt doch ganz eigen. Das Leben der Sängerin aus Los Angeles ist von ex- tremen Höhen und extremen Tiefen geprägt. Bereits in den späten 1990ern stand die heute 44-Jährige kurz vor ihrem Durchbruch, als ihr Alkohol und Drogen einen Strich durch die Rechnung machten. Inzwischen hat sie ihr Leben im Griff und wurde zur Muse von Gitarristen wie Jeff Beck, Buddy Guy und Joe Bonamassa. Derzeit ist sie mit ihrem aktuellen Soloalbum „Fire On The Floor“ auf Welttournee. Am 9. November gastiert Beth Hart in der Essener Lichtburg.