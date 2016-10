| Düsseldorf - Areal Böhler

Bewusst leben

In Deutschland ernähren sich ca. 7,8 Millionen Menschen vegetarisch und fast 1 Million Menschen vegan. Diese Zahlen veröffentlicht der VEBU (Vegetarierbund Deutschland e.V.) regelmäßig und notiert dabei, dass jeden Tag schätzungsweise 2.000 Menschen hinzukommen. Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, was sie essen und woher diese Nahrung stammt. Die VeggieWorld & der Heldenmarkt bieten vom 28. - 30. Oktober auf dem Areal Böhler eine ideale Möglichkeit, sich in puncto Ernährung & nachhaltigem Konsum ausgiebig zu informieren. Die VeggieWorld ist Europas älteste und größte Messe rund um den veganen Lebensstil und findet bereits zum fünften Mal in Düsseldorf statt. Die Veranstalter betonen, dass neben Veganern und Vegetariern auch ganz besonders Flexitarier und Menschen, die regelmäßig Fleisch essen, herzlich willkommen sind. „Gerade Fleischesser wissen vielleicht gar nicht, welche unglaublichen Möglichkeiten die vegane Küche bietet. Genau das ist unser Ansatz: Nicht überreden, sondern überzeugen.“, sagt Wellfairs Geschäftsführer Hendrik Schellkes. Aber die VeggieWorld bietet auch Fachbesuchern, wie Gastronomen, Einzel- & Großhändlern ein reichhaltiges Angebot. „Gerade die vielen kleinen Manufakturen unter unseren Ausstellern sind vielen Händlern oder Gastronomen noch nicht bekannt, da sie bis dato nirgendwo gelistet sind“, so Schellkes weiter. Die Besucher erwartet auf der Veggieworld das volle Programm: Sie können an vielen Ständen probieren, sich für die nächsten Wochen mit veganen Gerichten und Zutaten eindecken – und das oft zu Messepreisen. Das Wichtigste beim Einkaufen oder Degustieren ist aber der persönliche Kontakt zu den jeweiligen Herstellern. Der Hersteller kann wie kein anderer wichtige Informationen zu Inhaltsstoffen und Zusammensetzung geben und über gesundheitliche Auswirkungen sprechen. Neben den Ausstellern erwartet die Besucher auch ein reichhaltiges, ab- wechslungsreiches und informatives Rahmenprogramm mit Vorträgen, Kochshows und Workshops, die für die Besucher alle kostenlos sind. In Berlin bereits als Duo erfolgreich erprobt, findet in diesem Jahr zum ersten Mal zeitgleich die erste Düsseldorfer Ausgabe der erfolgreichen Heldenmarkt Messereihe – der Messe für nachhaltigen Konsum - zeitgleich im Areal Böhler statt. Die Heldenmarkt-Macher wollen Anstöße für den eigenen Alltag liefern – ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Seit über 5 Jahren dient die Messe in verschiedenen deutschen Städten als regelmäßig stattfindende Plattform rundum das Thema Nachhaltigkeit. Der Eintritt für beide Messen kostet zehn Euro. Die Hallen sind an allen drei Tagen von 10 - 18 Uhr geöffnet. Alle weiteren Infos unter www.veggieworld. de und www.heldenmarkt.de.