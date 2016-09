| Kinostart: 20. Oktober 2016

Bridget Jones‘ Baby

Bridget Jones arbeitet jetzt beim Fernsehen, ist immer noch Single und hat mit Anfang 40 die innere Uhr eigentlich schon austicken gespürt. Da landet sie beim Zeltlager-Konzert im Provinzmatsch bei einem enorm gut aussehenden Fitness-Guru in der Kiste – und eine Woche später im Bett von Darcy, dessen Ehe kurz vor der Scheidung steht. Und dann kommt der Schwangerschaftstest und dann die Frage: Wer ist der Vater? Naja, mal ehrlich: Das Thema schien längst durch, aber René Zellweger brauchte dringend einen Hit und der sollte ihr in der alten Erfolgsrolle und mit der little help von Patrick Dempsey und Colin Firth sicher sein. Nach ordentlichem Vorglühen kann da viel Spaß aufkommen beim femininen Rudelgucken im Kino.