| Essen - Lichtburg

Comeback & Sing

Es gibt Künstler, die ein paar Jahre die Charts gerockt haben und dann plötzlich in der Ver- senkung verschwanden, obwohl die meisten ihnen eine lebenslange Karriere zugetraut hät- ten. Paul Young gehört sicherlich in diese Kategorie und umso schöner ist es, den 60-Jäh- rigen am 31. Oktober in der Essener Lichtburg wiederzusehen und unter anderem seinen Hit ‚Come Back And Stay‘ zu hören.