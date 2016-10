Comedy-Auflauf am 28. Oktober

Wer am 28. Oktober nichts zum Lachen hat, ist selber schuld, denn an diesem Tag gibt es gleich fünf Comedy-Events in unserer Region. Wigald Boning hat im letzten Herbst/Winter ein Selbstexperiment gestartet und sechs Monate jede Nacht in seinem Ein-Mann-Zelt verbracht. Aus seinen Erfahrungen ist ein Buch entstanden, das er am 28. Oktober im Kurhaus Düsseldorf präsentiert. Alles andere als eine trockene Lesung – skurril und schräg wird es werden. Ein paar Kilometer weiter präsentieren Mirja Boes & ihre Band ‚Die Honkey Donkeys‘ im Savoy-Theater das neue Programm ‚Für Geld tun wir alles‘. Auch der einzigartige Johann König ist derzeit mit einem neuen Programm unterwegs und gastiert mit ‚Milchbrötchenrechnung‘ am 28. Oktober im Essener Colosseum. Timo Wopp ist an diesem Tag ebenfalls in Essen. Der 40-Jährige hat vor einigen Jahren ‚umgeschult‘: Der erstklassige Jongleur (u.a. auch beim Cirque du Soleil) ist inzwischen als Comedian unterwegs und stellt in der Zeche Carl ‚Moral - eine Laune der Kultur‘ vor. Der Auftritt von Dr. med. Eckart von Hirschhausen im Kölner Tanzbrunnen ist an diesem Tag zwar schon ausverkauft, allerdings gibt es für die Wunderheiler-Shows einen Tag zuvor an selber Stelle oder am 26. Oktober in der Duisburger Mercatorhalle noch Tickets.