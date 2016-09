| Düsseldorf - CCD Congress Center

Düsseldorf ist Electric City

Die ELECTRI_CITY Conference geht in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstalten Düsseldorf Congress Sport & Event und der Musiker & Autor Rüdiger Esch im Oktober Vorträge, Konzerte und DJ-Gigs. Die ELECTRICITY Conference lässt die Düsseldorfer elekt- ronische Musik der 70er und 80er Jahre wieder aufleben. Am 14. & 15. Oktober treffen sich Experten und renommierte Künstler des Genres im CCD Congress Center Düsseldorf. Auf dem Programm stehen Vorträge, Diskussionsrunden und erstmals Filmvorführungen. Daran schließen sich jeweils an den Abenden Konzerte und Gigs an. Ein Highlight ist sicherlich auch das Jean-Michel Jarre-Konzert am 22. Oktober im ISS-Dome. Alle weiteren Infos unter www.electricity-conference.com.