| Mönchengladbach - Borussia-Park

Danke, Max!!!

Eine Hommage & ‚Liebeserklärung‘ an einen der besten Fußball-Manager aller Zeiten

In der 116-jährigen Geschichte von Borussia Mönchengladbach gibt es sehr viele Helden, die für ruhmreiche Erfolge gesorgt haben. Wenn man den Borussia-Park besucht, sind einige dieser Spieler der Jahrhundertelf durch große Portraits verewigt: Als Torwart Wolfgang Kleff, in der Abwehr Berti Vogts, Hans-Günter Bruns, Wilfried Hannes und Patrik Andersson, im Mittelfeld Rainer Bonhof, Stefan Effenberg, Herbert Wimmer und Günter Netzer sowie im Angriff Jupp Heynckes und Allan Simonsen. Ein Portrait von Max Eberl ist nicht dabei. Zurecht, da er als aktiver Fußballer eher zum Durchschnitt in der Fußball-Bundesliga gehörte. Gäbe es allerdings eine Ruhmeshalle der besten Bundesliga-Manager aller Zeiten, hätte der Gladbach-Manager längst einen Platz in der Elite-Parade verdient. Wenn man beschreiben will, was der 42-Jährige in den letzten Jahren für seinen Verein geleistet hat, dann bleiben eigentlich nur noch Superlativen für die Wortwahl. Borussia drohte das Schicksal vieler Traditionsvereine: An die immer mehr verblassenden Erfolge konnten sich nur noch die älteren Fans erinnern und dass die Kids auch außerhalb der Gladbacher Region stolz in einem Borussia-Trikot rumliefen, gehörte längst der Vergangenheit an. Und dann kam Max. Eine seiner ersten Amthandlungen, die Verpflichtung von Michael Frontzeck als Trainer, war zwar eine Katastrophe, aber fast alle weiteren Eberl-Aktionen waren Volltreffer. Wobei es letztendlich gar nicht darum geht, dass man auch mal einen Spieler verpflichtet, der nicht so zündet wie gewünscht, sondern dass in den Manager-Aktionen ein klarer Plan erkennbar ist. Und wenn es um die Strategie geht, braucht der Borussen-Manager keinen Vergleich mit seinen Bundesliga-Kollegen zu fürchten. Alle sind sich einig, dass Uli Hoeneß die Person ist, die den FC Bayern zu dem gemacht hat, was er heute ist. Max Eberl ist längst auf dem Weg, der Erfolgsgarant der Borussia des 21.Jahrhunderts zu werden. Dabei sind die Eckpfeiler seiner Strategie eigentlich recht simpel und einfach logisch. Seit Jahren wird den Fans von jedem Reporter erklärt wie wichtig die Automatismen im Fußball geworden sind. Umso unverständlicher ist es dann, dass viele Vereine (vor allem in England) erst kurz vor Transferschluss, wenn die Saison längst läuft, so richtig aktiv werden. Eine Maxime von Max: Er will die neuen Spieler an Bord haben, wenn das Trainigslager startet.

Auch bei den heutigen Transfersummen ist es eigentlich nur logisch, dass Spieler, deren Verträge auslaufen und die deshalb keine hohen Ablösesummen kosten, besonders lukrativ sind. Kein Bundesliga-Manager hat in den letzten Jahren so viele ablösefreie Topspieler wie der clevere Max Eberl. Nicht minder wichtig ist die soziale Komponente. Auch im Umgang mit Spielern & Trainer hat sich Max Eberl offenbar eine Menge bei seinem Vorbild Uli Hoeneß abgeguckt. Alle ehemaligen & aktuellen Bayern-Spieler schwärmen von Hoeneß. Ähnlich scheint es in Gladbach zu sein. Man hat bei den Spielern das Gefühl, dass sie sehr gerne für die Borussia spielen. Bestes Beispiel dafür ist Christoph Kramer. Wie man hört, hat er eine Gehaltseinbuße in Kauf genommen, um wieder für die Borussia spielen zu können. Und auch Raffael blieb, obwohl er anderswo hätte mehr verdienen können. Und auch die harte Bewährungsprobe zu Beginn der letzten Saison hat der Gladbach-Manager erstklassig & souverän gemeistert. Niemand, aber auch wirklich niemand hätte es vor der letzten Saison für möglich gehalten, dass die Borussia nach fünf Spieltagen mit null Punkten am Tabellenende stehen würde. Doch damit nicht genug des Unheils: Plötzlich schmeißt auch noch Erfolgsgarant Lucien Favre seinen Trainer-Job hin. Und wie reagiert Eberl? Nicht ein schlechtes Wort über den Ex-Trainer, der ihn gerade im Stich gelassen hatte. Ganz im Gegenteil: Selbst in dieser schlimmen Phase wurde Max nicht müde, immer wieder zu betonen, wieviel die Borussia dem Ex-Coach Lucien Fravre zu verdanken hat. Ein solches Verhalten ist nicht nur großartig, sondern es wird auch in der gesamten Fußball-Szene mit Bewunderung registriert. Und jeder weiß, dass man es bei der Borussia mit kompetenten & fairen Partnern zu tun hat. Und sportlich erfolgreich sind sie auch noch. Die Borussia spielt wieder in der Champions League und die fünf Neuverpflichtungen Kramer, Vestergaard, Strobl, Doucouré und Benés scheinen bestens in den Kader von Andre Schubert zu passen. Somit hält das Glücksgefühl der letzten Jahren bei den Borussia-Anhängern weiter an und sagen: Danke, Max!!!