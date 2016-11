Das berühmteste Ballettmärchen aller Zeiten

Das Ballett ‚Der Nussknacker' basiert auf Alexandre Dumas' Version der Geschichte ‚Nussknacker und Mausekönig' von E.T.A. Hoffmann. Tschaikowskis musikalische Umsetzung wurde am 18. Dezember 1892 in Sankt Petersburg unter der Choreografie von Lew Iwanow uraufgeführt und begeisterte Kinder wie Erwachsene. Die russische Ballettkunst wurde oft von Kritikern aller Welt hoch gelobt. Aber ein russisches Sprichwort besagt: „Besser einmal gesehen als hundert Mal gehört". Erleben Sie das wunderschöne Ballett ‚Der Nussknacker' mit dem St. Petersburg Festival Ballet. Das St. Petersburg Festival Ballet ist ein hochkarätiges Ensemble, das mit strenger klassischer Eleganz, dem frischen Hauch des einundzwanzigsten Jahrhunderts und einer vollkommenen Tanzleistung weltweit zu überzeugen weiß. Die Truppe besteht aus 42 Tänzern, allesamt Absolventen der besten russischen Ballett-Schulen. Das St. Petersburg Festival Ballett geht im Winter wieder auf große Europa-Tournee und gastiert auch in Essen (15.12. Colosseum), Duisburg (20.12. Theater am Marientor), Düsseldorf (21.12. Mitsubishi Electric Halle) und Leverkusen (20.1. Forum).