Das Prinzip Hoffnung

Scheitern und Neuanfänge gehören zum Leben. Davon können Fortuna-Fans ein Lied singen: ‚Oh Fortuna". Und Dieter Nuhr ging sogar so weit, dass er die Liebe zu diesem Verein mit einer unheilbaren Krankheit, wie Herpes verglich. Nun ja – so schlimm ist es dann doch nicht, oder? Ein Medikament hilft da nicht wirklich – eher die Hoffnung, dass man ins Stadion pilgert, um eine wundersame Erscheinung zu erleben. Wenn man als erfolgsverwöhnter Anhänger das bekommt, was man erwartet, dann empfindet man vielleicht Berechenbarkeit als Maßstab des Glücksempfindens. Oder anders gesagt: Wer lieber in einem Gourmet-Restaurant essen geht, weiß vielleicht nicht, wie gut ‚Pommes rot-weiss' schmecken können - oder auch nicht! Nun, ohne echte Leidenschaft ist keine Liebe vorstellbar. Nur wenn das Leiden über Gebühr beansprucht wird, dann stellt sich die Frage nach der Zumutbarkeit. Und da wurde den Fortuna-Anhängern in den letzten beiden Saisons einiges abverlangt. Aber, das weiß man ja. Die Frage ist, ob die richtigen Rückschlüsse und eine Analyse der Fehler erkennbar sind. Nach den Umbrüchen mit zig neuen Spielern, vorzeitigen Trainerentlassungen und Wechseln in Aufsichtsrat und Vorstand, einer fragwürdigen Außendarstellung und teils glückloser Personalpolitik hat der Verein aufgrund einer abgeschwächten Finanzausstattung kaum eine andere Wahl, als verstärkt auf den Nachwuchs zu setzen und eine Phase der Kontinuität einzuleiten. Wenn die ersten Eindrücke nicht täuschen, ziehen Vorstand und Aufsichtsrat jetzt besser an einem Strang und setzen auf mehr Identifikation, um die Fehler in der Ära Helmut Schulte nicht zu wiederholen. Allen Beteiligten ist klar, dass der Club nun kleine Brötchen backen muss. Wenn die dann besser schmecken, umso besser. Es könnte sich als Vorteil erweisen, dass die Erwartungshaltung seitens der Fans und der Vereinsverantwortlichen zurückgeschraubt wurde, um den Druck aus der Mannschaft zu nehmen. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die ambitionierten Pläne nach dem Abstieg in der Saison 2012/13 einen Dämpfer erlitten haben. Geduld ist eine wichtige Voraussetzung, sodass ein sehr junges Team um erfahrene Leistungsträger wie Oliver Fink, Alexander Madlung, Adam Bodzek oder Axel Bellinghausen sowie Trainer Friedhelm Funkel (Foto) eine Rückendeckung verspüren, solange zumindest Willen und Engagement erkennbar sind. Denn, wie man weiß, Fortunas Anhänger verzeihen vieles, sofern der Einsatz stimmt. Rückschläge sollten einkalkuliert werden. Es wäre dem Trainerteam zu wünschen, dass die Vereinsspitze die nötige Ruhe aufbringt, sodass Funkel und Hermann die Entwicklung der noch jungen Spieler begleiten, und damit ein funktionierendes Team um die tragenden Säulen formen kann. Die Frage ist, wie man die Lücke, die Kerim Demirbay im Mittelfeld hinterlässt (10 Tore in 25 Spielen), schließen kann. Kurz vor Ablauf der Transferperiode am 31. August konnte Rouwen Hennings als Leihgabe von Premier-League-Aufsteiger FC Burnley verpflichtet werden. Der frühere Zweitliga-Torschützenkönig der Saison 2014/15 scheiterte mit dem Karlsruher SC in der Relegation knapp am HSV. Eine Kaufoption für den 29-Jährigen besteht nicht. Der englische Erstligist zahlt einen Teil des Gehaltes weiter. Die beiden Innenverteidiger Alexander Madlung und Kevin Akpoguma sowie Towart Michael Rensing dürften der Abwehr die nötige Stabilität verleihen. Verbesserungswürdig, weil zum Teil desolat, ist nach wie vor die Chancenauswertung nach Standards. Erste Ansätze einer Besserung etwa bei Ecken sind allerdings erkennbar. Denn kopfballstarke Spieler sind kein Manko. Nach den ersten Eindrücken der neuen Saison scheinen die Laufwege besser abgestimmt zu sein. Erfreulich ist, dass der Saisonauftakt mit dem Remis gegen Sandhausen, dem Sieg gegen den VfB Stuttgart und dem souveränen Auswärtserfolg im DFB-Pokal in Rostock gelungen ist. Wenn die Elf im Gegensatz zur Vorsaison einen Abstiegskampf verhindern und gar einen Platz im Mittelfeld vorzeitig sichern kann, dann wurde vieles richtig gemacht. Insofern sollte die Glücksgöttin ihren Teil dazu beitragen. Auf die neue Saison kann man sich auch deshalb freuen, weil die Zweite Liga selten so prominent besetzt war und für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen dürfte, die manchen Erstligisten neidisch machen könnte. Die Erste Liga ist nicht das Maß aller Dinge!