| Ratingen - Stadttheater

Debussy trifft den Kleinen Prinzen

Für Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), der sich selbst als schreibenden Piloten sah, waren zwei Dinge lebenswichtig: das Fliegen und die Freundschaft. Kurz vor seinem Tod schrieb er ‚Der kleine Prinz‘, sein weltberühmtes Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit. Der renommierte Schauspieler Charles Brauer, der u.a. als Tatort-Kommissar an der Seite von Manfred Krug allseits bekannt wurde und mit seiner Stimme zahlreiche Hörbücher, unter anderem die von John Grisham, adelt, wird am 18. Januar im Ratingen Stadttheater unter dem Titel ‚Wolkenbilder - Debussy trifft den Kleinen Prinzen‘ aus dem ‚Kleinen Prinzen“ rezitieren. Brauer wird am Flügel begleitet von Christian Elsas. Der Pianist konfrontiert die gelesenen Texte mit Claude Debussys „Images Heft 1, Children’s Corner, La cathédrale engloutie, La Plus que lente, Clair de lune“. Text und Musik harmonisieren und eröffnen Einblicke in Kinderwelten. Der nachdenkliche, schwermütige und lachende Prinz spiegelt sich in den melancholischen und transzendenten Miniaturen von Debussy wider. Es geht um Fantasie, das Hinter-die-Dinge-blicken und in seelische Sphären eintauchen.