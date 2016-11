| Kinostart: 24. November 2016

Deepwater Horizon

Hollywood ist modern, weltoffen und umweltbewusst. Ein fetter Katastrophenfilm über die schwimmende Ölplattform „Deepwater Horizon", die im April 2010 Feuer im Golf von Mexiko Feuer fing und zwei Tage später im Meer versank, ist deshalb noch lange kein Appell an mehr Nachhaltigkeit im American Way of Life. Nein! Das System für sich ist in Ordnung, es ist nur der beschränkte Horizont von kostenorientierten Managern, deren Fehlverhalten brave Ölhandwerker aus dem Volk in Schwierigkeiten bringt, im schlimmsten Fall auch das Leben kosten kann. Und so entfesselt Regisseur Peter Berg nach einer Stunde spannender Vorfreude ein flammendes Inferno mit Mark Wahlberg als Arbeiterheld. Alles sehr amerikanisch pathetisch, aber in klasse Bildern.