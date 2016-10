Der Glamour der 20er Jahre

Max Raabe ist der perfekte Mittler zwischen den Welten, der den Glamour der 20er Jahre in die Jetztzeit transportiert. Seine neue Show ‚Eine Nacht in Berlin‘ eröffnet der Berliner oft mit „Ich bin nur gut, wenn keiner guckt.“ Was selbstverständlich charmanter Unfug ist. Besonders mit diesem koketten Tiefstapeln entfaltet Max Raabe seine ganz speziellen Entertainer-Qualitäten, mit denen er das Publikum sofort für sich gewinnt, egal ob in Berlin, Tokio, New York, Sydney oder in Düsseldorf (19.+20. Oktober Tonhalle) und Essen (21.+22. Oktober Colosseum). Wie selbstverständlich bilden die modernen Kompositionen zusammen mit dem Repertoire der 20er und 30er Jahre ein harmonisches Ganzes. Begleitet wird Raabe dabei wieder von seinem Palast Orchester.