| Mönchengladbach - Am Roller Markt

Der schönste Wahnsinn des Jahres

Nach der erfolgreichen Show im letzten Jahr kommt Flic Flac auch zur diesjährigen Weihnachtszeit vom 17. Dezember bis 8. Januar wieder nach Mönchengladbach. Die Flic Flac Weihnachtsshow 2016/2017 wurde exklusiv für Mönchengladbach neu konzipiert und ist wieder gespickt mit Superlativen. Erneut ist es ein turbulentes, inspirierendes & faszinierendes Programm für die ganze Familie. Es gibt eine komplett neue Show, in einem neuen Zelt, das den Zuschauern beste Sicht & besten Sitzkomfort bietet, sowie eine brandneue Bühne & Lichtshow. Bei der Weihnachtsshow 2016 gibt es unter anderem Trampolinartisten, Vertikalseilkünstler, Trapezartistik, Schleuderbrettakrobatik, Röhnradartistik und natürlich absolute Spitzenclowns wie Justin Case. Und last but not least Atemlosigkeit & Spannung mit den fliegenden Motorrädern - Motocross Freestyle - live in 16 Metern Höhe. Flic Flac sorgt für den schönsten Wahnsinn des Jahres. Alle weiteren Infos & Tickets unter www.flicflac.de und 01806-999000208. you+me verlost 3 x 2 Tickets für die 20 Uhr-Vorstellung am 18. Dezember. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.997 an die Rufnummer 32223.