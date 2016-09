| Mettmann - Neanderthal Museum

Die Enten erobern das Neandertha

Museen & Ausstellungen sind nicht Ihr Ding? Dann können Sie an der Duckomenta trotzdem eine Menge Spaß haben. Mehr als zwei Millionen Europäer haben sie schon bewundert: die Mona Lisa mit dem Entenschnabel, Duckfretete, Raffaels Engel im Federkleid oder Marylin Duckroe mit hochgewehtem Kleid. Für die Ausstellung in Mettmann wurden extra einige zusätzliche Exponate erschaffen, wie beispielsweise den Duckthaler. Hinter der amüsanten Umdeutung unserer Weltgeschichte steht die Berliner Künstlergruppe interDuck. Sie widmet sich seit 1986 in immer neuen Facetten dem Enten-Universum. Prof. Dr. Eckhart Bauer ist der Gründer dieser Gruppe, der heute neben ihm Ommo Wille, Prof. Volker Schönwart, Rüdiger Stanko und Anke Doepner angehören. Inzwischen umfasst der Enten-Kosmos knapp 500 Exponate. Die ehemaligen Studenten sind heute hauptberufliche Künstler oder Professoren, sie arbeiten am Konzept ihrer alternativen Kunstgeschichte. Um die Meisterwerke der Kunstgeschichte ins Entische zu übersetzen, muss man sich intensiv mit den Originalen, ihrer Entstehungsgeschichte und den Menschen befassen, die in der Zeit lebten, als sie geschaffen wurden. So malen die inter-Duck-Künstler seit vielen Jahren für die Duckomenta, und zwar mit unglaublicher Liebe zum Detail und auf höchstem Niveau. Die Ausstellung läuft noch bis zum 30. Oktober und ist sicherlich auch allerbeste Ferienunterhaltung für Kinder. Infos unter www.duckomenta.com oder www.neanderthal.de.