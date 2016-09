| Heiligenhaus - Der Club

Die Glut des Südens

In einer unser früheren Ausgaben hatten wir bereits schon einmal auf ein Gastspiel von Patricia Vonne in unserer Region hingewiesen. Jetzt kommt die texanische Country-Rockerin mit mexikanischen Wurzeln am 21. September wieder in den Heiligenhauser Club. Die Schwester von Kult-Regisseur Robert Rodriguez (From Dusk Till Down, Desperado, Spy Kids') hat in seinen Filmen als Schauspielerin mitgewirkt und sich als Musikerin einen Namen gemacht. Sie reichert einen feurigen Tex-Mex-Eintopf mit stimmungsvollem Zutaten aus Country in englischer und spanischer Sprache an. Die temperamentvolle Mixtur sowie die Balladen des neuen Players 'Rattle Cage' bereiten nicht nur Vorfreude auf das Konzert, sondern auch die optische Erscheinung der aus San Antonio stammenden Künstlerin.