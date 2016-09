| Kinostart: 6. Oktober 2016

Die Insel der besonderen Kinder

Es gibt eine Schnittstelle zwischen Zeit und Wirklichkeit, an der der junge Jake zu einer Insel gelangt, wo Miss Peregrine Kinder mit besonderen Fähigkeiten in fast schon paradiesischem Umfeld aufzieht, bevor der Ernst des Lebens sein Recht verlangt. Jake muss aber auch erkennen, dass diese Welt Feinde hat und dass die vor nichts zurückschrecken. Aber andererseits: Miss Peregrine und die Kinder sind auch nicht zimperlich, wenn sie sich wehren müssen. Ein weiteres bizarres, lyrisches, grusliges Kinomärchen, das Regievisionär Tim Burton diesmal nach einem Roman von Ransom Riggs adaptierte. Eva Green und Asa Butterfield haben ihren Spaß im makabren viktorianischem Idyll, Samuel L. Jackson ist als Designer-Vampir ein würdiger Schurke. you+me verlost 3x2 Kinofreikarten. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.985 an die Rufnummer 32223. Die SMS kostet 49 Cents.