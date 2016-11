Die Motown-Legende

Die USA in den 60er Jahren: Berry Gordy und Martin Luther King haben einen Traum. Der eine träumt von einer schwarzen, erfolgreichen Musikfabrik, der andere vom Ende der Diskriminierung der Schwarzen. Während es Martin Luther King gelingt, die Bürgerrechtsbewegung voranzubringen, gründet Gordy, ein ehemaliger Boxer & Fabrikarbeiter, mit gerade einmal 800 geliehenen Dollar in Detroit das Plattenlabel Motown, das zu dem erfolgreichsten der Welt werden sollte. Mit afroamerikanischen Künstlern wie The Jackson 5, Diana Ross & The Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, Four Tops, Smokey Robinson & The Miracles, Stevie Wonder, Gladys Knight, Michael Jackson und Lionel Richie produziert Motown einen Welthit nach dem anderen. ‚Motown – Die Legende‘ gestattet einen Blick hinter die Kulissen der Hit-Fabrik und erzählt von den Anfängen, den Höhen und Tiefen sowie den Geheimnissen der Plattenfirma, dem Leben Berry Gordys, seiner Stars und den Entstehungsgeschichten der Hits. Außerdem werden dabei am 9. November im Solinger Theater & Konzerthaus und am 15. November im Leverkusener Forum viele Welt-Hits wie „I’ll Be There”, „My Girl“, „Dancing In The Street“, „Stop! In The Name Of Love”, „Knock On Wood“, „Ain’t No Mountain High Enough”, „Please Mr. Postman”, „Papa Was a Rolling’ Stone”, „I Heard It Through The Grapevine”, „Superstition”, „Baby Love”, „Never Can Say Goodbye” live vorgetragen.