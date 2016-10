| Düsseldorf - Mitsubish-Electric-Halle

Die Schätze unserer Erde

Rund 70 Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen die Naturschätze unserer Erde auf den ‚Mineralientagen‘ in Düsseldorf am 26. & 27. November in der Mitsubishi Electric-Halle, jeweils von 11 - 18 Uhr. Am Stand von Frank Müller ist es möglichl Edelsteine bestimmen und auf Echtheit prüfen zu lassen. Wertgutachten werden aber keine gemacht. An beiden Tagen finden Vorträge statt, z.B. zu den Themen ‚Jade – Der Stein der Unsterblichkeit‘, ‚Edelsteine in J.R.R. Tolkiens Werk‘ oder ‚Das Wunder des Morgenlandes – Edle Steine aus der Sicht Arabiens im Mittelalter‘. Interessierte Sammler finden prächtige Kristalle, einzigartige Schaustufen, Rohsteine, Trommelsteine, Heilsteine, Geoden, Drusen, Brunnen, Leuchten und Artefakte aus aller Welt. Fossilien aus Madagaskar oder Marokko und die verschiedenen Muscheln und Schnecken finden bei Groß und Klein sehr reges Interesse und sind neben Sammlungs- auch Dekorations-Objekte. Die großartige Schmuckauswahl lässt kaum Wünsche offen. Edelsteine und Perlen werden in Verbindung mit Gold und Silber zu traumhaften Schmuckkreationen. Facettierte Edelsteine in verschiedenen Farbnuancen und Schliffen erfreuen Sammler, Juweliere, Designer und jeden Schmuckliebhaber. Edelstein- und Perlenstrangware, Zwischenteile und Verschlüsse in Silber und Silber-vergoldet sind eine wahre Fundgrube für alle Schmuckdesigner und solche, die es noch werden wollen. Geowerkzeug, Literatur, Sortier- und Sammlerdosen sowie das Geoden-Knacken runden das Angebot ab. Weitere Infos unter www.mineralienboersen-riamayer.de. you+me verlost 3 x 2 Tickets für den Sonntag. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.989 an die Rufnummer 32223.