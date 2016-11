| Solingen - Cobra

Die Songs von Led Zeppelin

Wer sich als Tribute-Band aufstellt, um den eigenen Vorbildern gerecht zu werden, der sollte schon musikalisch ein hohes Niveau besitzen. Wenn man dann noch Led Zeppelin nacheifert, liegen die Messlatten besonders hoch. Im Falle von Physical Graffiti sind die Voraussetzungen gegeben. Sowohl Sänger Andrew Elt als auch die anderen Mitglieder werden den Ansprüchen gerecht. Gittarist Daniel Verberk benutzt dieselben Verstärker, Gitarren und Effekte wie Jimmy Page und erzeugt so den charakteristischen Gitarrensound, mit dem die vier Briten zu den Wegbereitern des Hardrocks avancierten. Das Quartett interpretiert die großartigen Songs am 16. Dezember in der Solinger Cobra.