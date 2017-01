| Kinostart: 5. Januar 2017

Die Taschendiebin

Die junge Trickdiebin Sook-Hee gehört einer Bande an, deren Chef Fujiwara sie mit einer delikaten Aufgabe betreut. Sook-Hee soll als Kammerzofe bei der Japanerin Hideko anheuern. Die lebt im Hause eines Büchersammlers und ist zudem Erbin eines gewaltigen Vermögens. Sook-Hee soll die Lage im Hause ausspionieren, dann will Fujiwara die Sache als Heiratsschwindler klar machen. Es kommt jedoch alles ganz anders. Ein extrem schön fotografierter, mit hitzigem Lesben-Softsex garnierter Kostümthriller von Südkoreas Starregisseur Chan-wook Park („Oldboy"), der seine Geschichte aus drei Perspektiven erzählt und dabei mit dem wachsenden Vorwissen immer neue Haken schlägt. Der sehr langer Krimi im Agatha-Christie-Stil. Der Schluss ist nichts für Zarte.