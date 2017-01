Die unglaublichen Fähigkeiten von Nicolai Friedrich

Nikolai Friedrich gehört seit vielen Jahren zu den weltbesten Mentalisten. Sein Können & seine Tricks sind teilweise unglaublich. Nachdem er bereits in früheren Jahren Fußball-WM-Sieger und Formel1-Sieger vorhersagt hatte, gab er auch vor der diesjährigen EM eine Prognose beim Sender hr3 ab. Sein Tippzettel (vom Justiziar unterschrieben) wurde mehrfach in einer großen Plexiglas-Box versiegelt. Die Box stand im hr3- Studio unter ständiger Webcam- Beobachtung. Am Tag nach dem Endspiel wurde die Box geöffnet. Friedrich war zwar im Studio, hatte aber nie Kontakt zur Box. Auf dem Zettel stand: „Deutschland wird Europameister, gewinnt 2-0 gegen Portugal. es sei denn wir scheiden im Halbfinale gegen Frankreich 2-0 aus, wenn Hummels, Khedira und Boateng nicht spielen. Dann wird Portugal Europameister mit 1-0 (ohne Ronaldo).“ Unfassbar! Bisher zeigte der Hesse sein Können aber hauptsächlich im Ausland & auf Firmen-Galas. Ab Januar geht‘s endlich auf große Deutschland-Tournee mit Gastspielen in Bonn (20.1. Brückenforum), Bochum (21.1. Jahrhun- derthalle), Duisburg (4.2. Theater am Marientor), Wuppertal, 5.2. Stadthalle), 11.2. Mönchengladbach (11.2. rote Krokodil) und Köln (2.3. Tanzbrunnen).