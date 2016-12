| Düsseldorf - zakk

Die Wechselwirkungen der Liebe

Wäre das Leben planbar und vorhersehbar, würde es an Reizwirkung verlieren. Genauso verhält es sich mit der Liebe. Wie die im Beziehungsleben und im Alltag auftretenden Missgeschicke, Dissonanzen und Prüfungen die Menschen mit ihren Unzulänglichkeiten konfrontieren, beschreiben David Friedrich, Fabian Navarro (Foto) & Hinnerk Köhn am 9. Januar unter dem Motto ‚Randale und Liebe‘ im zakk laut und herausfordernd. Die drei Hamburger Autoren sind auf Krawall gebürstet. Friedrich hält dem Zeitgeist einen Spiegel vor, Kühns Kurzgeschichten neigen zu Sarkasmus und schwarzem Humor. Navarro ist bislang als Verfasser von Kurzgeschichten, Comics und Gedichten in Erscheinung getreten.