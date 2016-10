Doctor Strange

| Kinostart: 27. Oktober 2016

Neurochirurg Dr. Stephen Strange kann nach einem schweren Autounfall seine Hände nicht mehr benutzen. Einzige Chance auf Heilung verspricht der geheimnisvolle Ort Kamar-Taj. Hier aber ist weniger eine Heilanstalt als ein Zentrum im Kampf gegen zerstörerische unsichtbare Mächte. Strange erhält magische Fähigkeiten und steht vor der Rückkehr zum alten Leben oder vor einer neuen Existenz als Magier und Kämpfer. Ein vorgeblicher Höhepunkt in Marvels dritter Kinophase. Mit Benedict Cumberbatch hat man zwar einen charismatischen Titeldarsteller, den Film drum herum hat Scott Derrickson als konventionelles Effektspektakel mit dem üblichen, lauten Unkaputtbar-Gut-gegen-Böse-Aber-Doof-Kampf für 13-jährige US-Jugendliche in Szene gesetzt.