| Düsseldorf - Capitol Theater

DSDS-Familienbande

Wie so oft verschwand auch der letztjährige Sieger der DSDS-Staffel, Prince Damien, schnell wieder in der Versenkung, sobald der Contest abgeschlossen war. Einen neuen Superstar erzeugte der RTL-Contest diesmal aber doch: Unter ihrem neuen Künstlernamen Vanessa Mai wurde aus der bis dahin eher unbekannten Wolkenfrei-Sängerin Heike Wanner durch ihr äußerst sympathisches Auftreten als DSDS-Jurorin ein sehr beliebter Star. Wegen der neuen Beliebtheit wurde ihr Konzert in Düsseldorf am 29. September bereits vom Savoy Theater ins Capitol-Theater verlegt, aber selbst diese größere Location ist bis auf wenige Einzelkarten erneut ausverkauft. In der nächsten DSDS-Staffel wird es übrigens kein Wiedersehen mit der 24-Jährige geben, da sie aus der Jury ausgestie- gen ist. Apropos Jury und DSDS: Wirft man mal einen genauen Blick hinter die Kulissen der letzten Castingshow, erinnern die dortigen Familienbande & wirtschaftlichen Verknüpfungen an ‚Kölschen Klüngel‘ pur. Vorsicht, jetzt wird es kompliziert: Dieter Bohlen ist nicht nur der Chef von ‚Deutschland sucht den Superstar‘, sondern auch der Produzent von Andrea Berg. Die Schlagersängerin heißt im ‚echten Leben‘ Andrea Ferber, denn sie ist verheiratet mit Ulrich Ferber, der nicht nur der Berater von Mario Gomez, Joshua Kimmich & Bernd Leno ist, sondern auch noch einen Sohn namens Andreas hat. Andreas Ferber wiederum ist verlobt mit Vanessa Mai und er managt diese ebenso wie das Duo Fantasy. Fantasy besteht aus den beiden Sängern Martin Marcell & Freddy März. Freddy März heißt aber eigentlich Fredi Malinowski und hat drei Kinder aus einer geschiedenen Ehe, von denen einer Sandro Malinowski ist. Und dieser Sandro Malinowski bewarb sich bei der 13. Staffel von Deutschland sucht den Superstar, also in der letztjährigen Staffel, bei der Vanessa Mai in Jury saß. Somit entschied Jurorin Vanessa mit darüber, ob Sandro, der Sohn des Schützlings ihres Verlobten, mit zum Recall nach Jamaika durfte. Dank der Ja-Stimmen von Mai & Bohlen ging‘s für Sandro auf die Karibikinsel. Für den Gesamtsieg reichte es nicht, sonst hätte Dieter Bohlen auch noch Sandros erstes Album produziert und der Kreis hätte sich komplett geschlossen..