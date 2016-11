| Wuppertal - Historische Stadthalle

Ein Mann mit Haltung

Vor Konstantin Wecker kann man nur allergrößten Respekt haben. Seit 48 Jahren steht der inzwischen 69-Jährige auf der Bühne. Bereits 1977 wurde er mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson/Musik/Lied ausgezeichnet und noch immer füllt er die Hallen. Dabei hatte seine Karriere auch Tiefen, wie z.B. seine zweijährige Kokainsucht in den 90er Jahren. Aber er war immer mutig und hat sich politisch stark engagiert ohne einer Partei anzugehören. Am 9. Dezember gastiert der Allrounder mit seinem langjährigen Bühnenpartner und Alter Ego am Klavier, Jo Barnikel, und der Ausnahme-Cellistin Fany Kammerlander in der Wuppertaler Stadthalle. Das sollte man nicht verpassen, wenn man einen der großen deutschen Liedermacher erleben will.