Eine Herausforderung für jede Ballerina

Die Musik des genialen Komponisten P.I. Tchaikovsky und die exquisiten sowie raffinierten Tänze von Marius Petipa und Lev Ivanov prägen den ‚Schwanensee‘. Die Rolle der Odette, welche vom bösen Zauberer in die Schwanenkönigin verzaubert wurde, und des Gegners, des Schwarzen Schwans, ist eine tänzerische Herausforderung für jede Ballerina. Beide Rollen werden bei der Aufführung des ‚Klassischen Russischen Balletts aus Moskau‘ am 25. Januar in der Mettmanner Neandertalhalle von derselben Tänzerin dargestellt.