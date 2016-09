| Aachen - Event Center

Eine Herzenssache

Körperwelten gastiert vom 13. Juli - 23. Oktober im Event Center in Aachen

Über 40 Millionen Menschen weltweit haben die faszinierende Anatomieschau ‚Körperwelten‘ bereits gesehen. Ab dem 13. Juli präsentieren Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley ihre aktuelle Ausstellung erstmals in Aachen: ‚Körperwelten - Eine Herzenssache‘. Über 200 einzigartige Präparate, darunter viele Ganzkörperplastinate, führen die Besucher durch den menschlichen Körper und erläutern leicht verständlich die einzelnen Organfunktionen sowie häufige Erkrankungen.

Schwerpunktthema der Ausstellung ist das menschliche Herz, Motor des Lebens. Das Pumporgan sorgt mit einer unglaublichen Leistungsfähigkeit unermüdlich dafür, dass unser Körper stets mit frischem Blut versorgt wird - tagein, tagaus. Dabei vollbringt es beeindruckende mechanische Leistungen wie kein zweites Organ: Etwa 90.000 Mal pumpt das Herz am Tag und schleust dabei mehr als 5.000 Liter Blut durch unseren Kreislauf. Doch ist es weit mehr als nur eine reine Blutverteilungs-Maschine: Es steht auch in sehr enger Verbindung mit unserem Gefühlsleben. Herz und Psyche sind untrennbar miteinander verbunden.

„Wir haben etwas auf dem Herzen“, „schließen jemanden ins Herz“, sind „ein Herz und eine Seele“ oder hatten schon einmal „das Herz gebrochen“. Kein anderes menschliches Organ hat für uns eine derart komplexe Bedeutung, die über die körperliche Funktion weit hinausgeht. Umso wichtiger ist es, dieses zentrale Organ regelmäßig zu pflegen, denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in der Bevölkerung weit verbreitet. 80% der Herz-Kreislauf- Erkrankungen entstehen durch Verhaltensweisen, die wir selbst beeinflussen können.

Jeder kann ganz konkret etwas tun, um sein Herz gesund und fit zu halten. Alle in den Ausstellungen gezeigten Plastinate stammen von Menschen, die zu Lebzeiten erklärt haben, dass ihr Körper nach dem Ableben zur medizinischen Aufklärung innerhalb der Körperwelten-Ausstellung zur Verfügung gestellt wird. In dem lizenzierten Körperspende-Programm sind bis heute über 15.000 Spender registriert. Weitere Infos zur Austellung:

www.koerperwelten.com.