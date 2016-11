Eiskalter Zirkus

Der Original Moscow Circus on Ice blickt auf eine lange Tradition zurück. Harte Arbeit, eiserne Disziplin und Perfektionismus wurden am 16. Oktober 1964 mit der weltweit allerersten Zirkus- Produktion auf Eis gekrönt. Traditionstreu und doch inno- vativ, mit dem Anspruch auf höchste sportliche Präzision und doch so fabelhaft grazil: das ist der ‚Moscow Circus on Ice‘. Choreografie und Akrobatik auf höchstem Niveau, phantasievolle Geschichten, erzählt in den Sprachen der Artistik und geschmückt mit spannender Musik und prachtvollen Kostümen sorgen für ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze Familie. Der ‚Moscow Circus On Ice‘ gastiert am 29. Dezember in der Hildener Stadthalle und am 10. Januar in der Mettmanner Neandertalhalle.