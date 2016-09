| Komödie Wuppertal

Endlich wird auch in Wuppertal gelacht

Am 8. Oktober öffnet sich der Vorhang der neuen Komödie Wuppertal am Karlsplatz. Das kleine, aber feine Theater mit 165 Plätzen schafft durch seine unmittelbare Nähe zum Bühnengeschehen eine besondere Atmosphäre. Unter der Leitung von Cordula Polster spannt der Spielplan einen heiteren Bogen von modernen Komödien bis hin zu rasanten Revuen. Vor und nach den Aufführungen lädt das Restaurant zum Verweilen ein. Vorstellungstage sind immer von mittwochs bis sonntags. Die Eintrittspreise liegen zwischen 19 - 26 Euro. ‚Ein Bett für vier‘ lautet die Premieren-Komödie, die bis zum 23. November aufgeführt wird. you+me verlost 3 x 2 Tickets für den 21. Oktober. Wer gewinnen möchte, sendet eine SMS mit dem Text bm.007.978 an die Rufnummer 32223.