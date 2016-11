| Ratingen - Stadttheater

Enissa zwischen Chanel und Che Guevara

Bei kaum einem Comedy-Act unterscheiden sich die Geschmäcker so deutlich wie bei Enissa Amani. Ihre Kritiker halten sie für eine talentlose & nervige Voll-Tussi, die lediglich aufgrund ihrer Attraktivität soviel Aufmerksamkeit genießt und verweisen gerne darauf, dass die Deutsch-Perserin selber sagt, dass sie eigentlich die Unlustigste in ihrer Familie ist und ihre erste TV-Show ‚Studio Armani‘ ein großer Flop war. Ihre Fans sind dagegen Feuer & Flamme für die Kölnerin und freuen sich darüber, dass Pro7 der 29-Jährigen im Dezember eine weitere Chance gibt. Die neue Show, hinter der wieder die Produktionsfirma Endemol Shine Germany steht, nennt sich „‘nissa - Geschichten aus dem Leben“ und verbindet Stand-up- mit Sketchcomedy-Elementen. Wer Enissa einmal live erleben möchte, hat am 18. November im Ratinger Stadttheater dazu Gelegenheit, wo sie ihr Programm ‚Zwischen Chanel & Che Guevara‘ präsentiert.