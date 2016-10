| Düsseldorf - zakk

Enthält Spuren von Psychedelic

Da haben sich Black Mountain gute Vorbilder ausgesucht. Denn man findet in ihrem aktuellen Player 'IV' in Ansätzen eine Anlehnung an Pink Floyd, Velvet Underground, Led Zeppelin, King Krimson und den hippiesken Sound von Jefferson Airplane. Aber so einfach kann man das Quintett aus Vancouver auch nicht einordnen. Denn die Musiker, die der Künstlerkommune 'Black Mountain Army' entsprangen, reichern die verschiedensten Einflüsse so geschickt an, dass der eigene Charakter erkennbar bleibt. Der wechselseitige Gesang von weiblicher und männlicher Stimme verleiht dem Stilmix eine besondere Note zwischen Rock, Psychedelic und Balladen. Ihre Lebenseinstellung ist von der Flower Power-Zeit und dessen Idealen gekennzeichnet. Im Jahr 2005 trat die Gruppe als Opener von Coldplay an. Black Mountain gastieren am 1. November im zakk.