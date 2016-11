| Köln - Luxor

Es kommt knüppeldick!

Als die beiden Brüder Keith und Jordan Buckley im Jahr 1998 Every Time I Die gründete, war die Marschrichtung klar – es geht in die Vollen. Über die Jahre wurden Bassisten und Schlagzeuger ausgetauscht, denn die Brüder und Gitarrist Andy Williams bestimmten, wo es lang ging. Im Gegensatz zu anderen Metalcore-Bands ist ihr Sound beeinflusst von Elementen aus Post-Hardcore, Hardcore-Punk, Southern Metal, Alternativ Metal, Mathcore und Sludge. Dieser Stilmix ist auf dem neuen Player 'Low Teens' in Ansätzen erkennbar. Der aufbrausend harte Sound vertreibt die Herbstmüdigkeit und sorgt am 2. Dezember im Kölner Luxor für ein belebendes Gefühl.