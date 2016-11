| Düsseldorf - NRW-Forum

Es macht Bling, Baby!

Ob Glamour-Fashion, Pop-Portrait oder Naturpoesie – die neue Ausstellung ‚Bling Bling Baby‘ rückt die schönen, bunten Bilder der neuen Fotografie vom 19. November bis 15. Januar 2017 ins Licht. Das NRW Forum zeigt Werke zwischen Kunst, Kitsch und Inszenierung. Die Besucher tauchen in eine farbenfreudige Welt ein, die von Pop, Glitzer, surrealen Aufnahmen und erfrischenden Akzenten der aktuellen Szene geprägt ist. Die internationale Gruppenaus- stellung, die von Nadine Barth kuratiert wird, legt den Blick frei für die Schaffenskraft von Stars wie Pierre et Gilles oder LaCha- pelle, Rankin, Esther Haase u.v.a.

©Martin Schoeller, Jeff Koons with Floral Headpiece, New York, 2013, Courtesy Gallery Camera Work, Berlin

©Matt Henry, Wilma in Hot Tub, from the series „Twin Palms", 2016, Courtesy Flatland Gallery, Amsterdam