| Hünxe - Flugplatz Schwarze Heide

Faszinierendes Spektakel

Am 17. September findet auf dem Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe die Veranstaltung ‚Leuchtende Nächte‘ statt. Der Flugplatz bildet dann eine be- eindruckende Kulisse zum Thema Licht & Feuerwerk. Kommen & Staunen lautet das Motto zu diesem regionalen Highlight. Ab 18 Uhr können sich die Besucher auf eine Symbiose aus Licht, Pyrotechnik & Musik freuen. Zahlreiche Künstler & Acts aus ganz Deutschland bilden das Programm zur Veranstaltung und sorgen für den ein oder anderen steifen Nacken. Als außergewöhnliches Highlight wird es eine Flugshow der besonderen Art geben. Das ZeitFlügel-Acro-Team um Pilotin Martina Kirchberg präsentiert eine Segelkunstflug-Show mit Pyrotechnik und Feuerwerk aus der Luft. Leuchtend und mit jeder Menge Feuer wird es weiter durch den Abend gehen: ein farbenfrohes Ballonglühen, außergewöhnliche musiksynchrone Höhenfeuerwerke, eine musikbegleitende Lasershow mit pyrotechnischen Effekten & Flammen sowie reichlich Akrobatik mit den Feuerkünstlern sowie eine atemberaubende LED-Lichtershow mit Tanz sorgen für Abwechslung. Alle weiteren Infos & Tickets unter www.leuchtende-naechte.de, oder tele- fonisch unter 01805-552766.