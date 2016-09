| Düsseldorf - Galopprennbahn Grafenberg

Feiertag für alle Hunde

Den 25. September sollten sich Hundefreunde auf jeden Fall freihalten. Auf dem Gelände der Galopprennbahn in Düsseldorf Grafenberg dreht sich an diesem Tag alles um das beliebte vierbeinige Familienmitglied. Das Dog Event ist eine Veranstaltung, die allen Hundefreunden Spaß macht und jedes Jahr von Jörg Dräbert (Foto) & seinem Team erstklassig organisiert wird. Mit oder ohne Hund kann man hier an den vielen Ausstellungsständen stöbern, sich ausführlich über Tierschutzprojekte informieren, bei interessanten Workshops dazulernen, über Showvorführungen staunen und bei vielen Mitmachaktionen Neues ausprobieren. Das Programm ist auch in diesem Jahr bunt & abwechslungsreich. So treten Stars der Hunde- Show-Szene wie Leonid Beljakov und Willy Schau- berger auf den Showflächen der Rennbahn auf, zeigen Spezialisten aus den Bereichen TrickDog- ging, Frisbee, Hüten und DogDance ihr Können und werden kleine Schau-Wettkämpfe aus dem Hundesport, wie etwa Flyball oder Agility für Begeisterung sorgen. Das Beste dabei ist, dass man, in Begleitung des eigenen Vierbeiners, dann auch gleich mal ausprobieren kann, ob die ein oder andere Beschäftigung für den Partner-Hund passt. So können erste Schritte bei der Agility, Rally Obe- dience oder Flyball getestet werden und für Wasserratten steht mit dem DogDiving der Sprung ins kühle Nass auf dem Programm. Hunde, die schon etwas mehr zeigen können sind herzlich eingeladen, dies beim Casting zum DogLive-Multitalent zu tun. Vor einer fachkundigen Jury kann man hier sein Talent unter Beweis stellen und die Fahrkarte zum Halbfinale im Januar in Münster gewinnen. Wer Lust hat, einfach nur so auf dem Laufsteg zu glänzen, kann dies beim Casting für den DogEvent-Plakathund 2017 tun. Außerdem werden Experten die verschiedensten Workshops & Vorträge anbieten. So wird Dennis Panthen, Ausbilder des ersten Giftköder-Suchhundes in Deutschland, erläutern, wie man mit seinem Hund Vermeidung als Prävention trainieren kann. Buchautorin Karen Uecker erklärt Schritt für Schritt, wie man mit seinem Hund Präzision in der Arbeit erreicht und TrickDog-Expertin Charlott Arzberger verrät Tricks & Kniffe wie die Hunde kleine Kunststücke erlernen. Hinzu kommen Trick & Dance Workshops mit den TippTappDogs und Frisbee mit Marion Albers. Langeweile wird also an diesem Sonntag ein Fremdwort sein und das Beste daran: Der Erlös des DogEvents wird erneut dem Tierschutz gespendet. Öffnungszeiten: 11:00 – 18:00 Uhr, Eintritt: 7,00 Euro; Kinder bis 16 Jahre sowie Hunde haben freien Eintritt, nur Hunde mit aktuell gülti- ger Tollwutimpfung dürfen auf das Gelände. Alle Infos unter www.dog-event-duesseldorf.de.