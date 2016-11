| Düsseldorf - Tonhalle

Festliche Barockmusik

Wenn es um Trompetenmusik in Klassik und Barock geht, kommt man an Alison Balom nicht vorbei. Die Echo- und Brit Award-Preisträgerin verzaubert mit ihrem Spiel. Sie verleiht den Werken großer Komponisten wie Bach, Purcell, Corelli, Vivaldi, Albinoni, Ravel, Piazolla bis Händel eine feinfühlige und virtuose Note. Das Alison Balsom Ensemble konzertiert am 18. Dezember in der Tonhalle und stimmt mit festlichen Werken für Blechbläser und Pauken von Corelli, Purcell, Bach u.a. auf die Weihnachtszeit ein. Das ist ein Genuss für Barockliebhaber.